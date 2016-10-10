NIGHTMARER: disponibile un nuovo brano

03/03/18
MICHAEL KRATZ
Live Your Life
05/03/18
MY OWN PRISON
Comatose
07/03/18
NO DROP FOR US
Otherside
09/03/18
BETWEEN THE BURIED AND ME
Automata I
09/03/18
WHIPSTRIKER
Merciless Artillery
09/03/18
MINISTRY
Amerikkkant
09/03/18
ERYN NON DAE.
Abandon Of The Self
09/03/18
ANTICHRIST
Pax Moriendi
09/03/18
DRUDKH
They Often See Dreams About The Spring
09/03/18
KILLER BOOGIE
Acid Cream
03/03/18
THERION + IMPERIAL AGE
ZONA ROVERI - BOLOGNA
03/03/18
EXALT CYCLE
OFFICINE SONORE - VERCELLI
03/03/18
ELVENKING
ARCITOM - MANTOVA
03/03/18
DESPITE EXILE
PATATRACK CLUB - PORCARI (LU)
03/03/18
NEW DISORDER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS - COMO
03/03/18
FOLKSTONE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
03/03/18
SABOTAGE + FINGERNAILS + BAPHOMET'S BLOOD + OTHER
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/03/18
VICENZA FOLK METAL FESTIVAL
ENJOY CLUB - TORRI DI QUARTESOLO (VI)
03/03/18
TMA NIGHT
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
03/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
ZONA ROVERI - BOLOGNA