MYLES KENNEDY: nuovo brano ascoltabile in streaming

06/03/2018 - 09:58 (151 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Bellissima. Emozionante. Meravigliosa. 3 Gran bel pezzo, in stile Blackbird per il finale in crescendo. Grande voce anche quando si tiene sui toni medio bassi, melodia emozionante. 2 Veramente ottimo. La mia intenzione era non prenderlo. Ma dopo tutti questi assaggi in cui le atmosfere si spostano sull'acustico e Myles non spinge con la voce un pensierino glielo faccio eccome. 1 Voce meravigliosa e proposta diversa dalle band madri (Slash e Alter).