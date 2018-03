METAL FOR EMERGENCY: Sepultura headliner della nuova edizione

06/03/2018



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 @Ellius: io mi sono messo in coda verso le 19,30 ed è stato un devasto, soprattutto per hamburger, invece chi voleva mangiare altro è andata sicuramente meglio... adesso aspetto il gruppo spalla e poi deciderò l'orario di arrivo e di cena 4 Ah, e cmq bello scoop questo, non vedo i Sepultura da anni, sarà molto piacevole rivederli. 3 @AL c’ero anch’io l’anno scorso ai Lacuna Coil, dipende anche molto dall’orario in cui vai, io sono andato abbastanza presto, ho fatto un po’ di coda ma niente di che, e tutto sommato mi hanno servito anche abbastanza in fretta. Mezz’ora dopo che avevo finito di mangiare c’era una fila disumana. 2 ma il bello è stato che sulla pagina FB hanno indetto un sondaggio e tutti potevano proporre un gruppo.... questi qui non me li ricordo nelle richieste del pubblico.... cmq vado perchè birre buone e concerto gratis. l'organizzazione invece deve migliorare, l'anno scorso due ore di coda per mangiare... 1 Non male considerando che il concerto è gratuito e ben organizzato, anche se avrei preferito i CC. Speriamo in altre buone band di supporto..