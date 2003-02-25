THE CROWN: ascolta la nuova 'We Avenge!'

07/03/18
NO DROP FOR US
Otherside
09/03/18
MYLES KENNEDY
Year of the Tiger
09/03/18
ERYN NON DAE.
Abandon Of The Self
09/03/18
GREYSTONE CANYON
While the Wheels Still Turn
09/03/18
DRUDKH
They Often See Dreams About The Spring
09/03/18
JUDAS PRIEST
Firepower
09/03/18
CRIPPLED BLACK PHOENIX
Horrific Honorifics
09/03/18
SAMMAL
Suuliekki
09/03/18
PROSPECTIVE
Unreal
09/03/18
KILLER BOOGIE
Acid Cream
06/03/18
CARNIFEX + OCEANO + ADVERSIONS CROWN + DISENTOMB
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
07/03/18
ANVIL + GUESTS
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
08/03/18
SKYFORGER
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
08/03/18
ANVIL + TRANCE
EXENZIA - PRATO
09/03/18
DOOL + HARAKIRI FOR THE SKY
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
09/03/18
KALEDON + ANKOR + SERENADE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
09/03/18
FOLKSTONE
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
09/03/18
SKYFORGER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
09/03/18
DOMINE + GUESTS
DISSESTO MUSICALE - BAGNI DI TIVOLI (RM)
09/03/18
ANVIL + TRANCE
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)