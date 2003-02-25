      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/03/18
NO DROP FOR US
Otherside

09/03/18
MYLES KENNEDY
Year of the Tiger

09/03/18
ERYN NON DAE.
Abandon Of The Self

09/03/18
GREYSTONE CANYON
While the Wheels Still Turn

09/03/18
DRUDKH
They Often See Dreams About The Spring

09/03/18
JUDAS PRIEST
Firepower

09/03/18
CRIPPLED BLACK PHOENIX
Horrific Honorifics

09/03/18
SAMMAL
Suuliekki

09/03/18
PROSPECTIVE
Unreal

09/03/18
KILLER BOOGIE
Acid Cream

CONCERTI

06/03/18
CARNIFEX + OCEANO + ADVERSIONS CROWN + DISENTOMB
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

07/03/18
ANVIL + GUESTS
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

08/03/18
SKYFORGER
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

08/03/18
ANVIL + TRANCE
EXENZIA - PRATO

09/03/18
DOOL + HARAKIRI FOR THE SKY
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)

09/03/18
KALEDON + ANKOR + SERENADE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

09/03/18
FOLKSTONE
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

09/03/18
SKYFORGER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

09/03/18
DOMINE + GUESTS
DISSESTO MUSICALE - BAGNI DI TIVOLI (RM)

09/03/18
ANVIL + TRANCE
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
THE CROWN: ascolta la nuova 'We Avenge!'
06/03/2018 - 17:01 (105 letture)

LAMBRUSCORE
Martedì 6 Marzo 2018, 20.18.10
2
Al primo impatto ho pensato: non si saranno mica dati al surf?? L'onda poi mi ricorda l'albero di Cause of Death. Questo pezzo non mi dice davvero niente...
Morgray The Dark
Martedì 6 Marzo 2018, 18.38.33
1
Manca di dinamicità. Tutto uguale per 5 minuti. Da spararsi.
RECENSIONI
s.v.
89
ARTICOLI
25/02/2003
Live Report
THE CROWN
La data di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
06/03/2018 - 17:01
THE CROWN: ascolta la nuova 'We Avenge!'
16/02/2018 - 13:15
SHIRAZ LANE: ascolta ''The Crown''
13/02/2018 - 18:20
THE CROWN: online un nuovo video
08/01/2018 - 18:29
THE CROWN: i dettagli del nuovo disco, guarda un video
28/11/2017 - 19:49
THE CROWN: a gennaio un nuovo singolo
01/01/2017 - 15:46
THE LURKING FEAR: nuovo super-gruppo con membri di At The Gates e The Crown
22/04/2016 - 20:33
THE CROWN: guarda il video di un brano dell'ultimo disco
25/01/2016 - 11:13
THE CROWN: suoneranno al Circolo Colony nel mese di maggio
02/06/2015 - 10:08
THE CROWN: Henrik Axelsson entra in pianta stabile nella band
03/12/2014 - 19:01
THE CROWN: disponibile il nuovo lyric video
ULTIME NOTIZIE
06/03/2018 - 18:47
ATRIARCH: debutto del video di Void
06/03/2018 - 18:43
MEMORAIN: nuovo video online
06/03/2018 - 18:23
METALLIZED: ecco le nuove playlist su Spotify!
06/03/2018 - 17:10
TWITCHING TONGUES: guarda il video di ''Gaining Purpose''
06/03/2018 - 17:07
GLORIOR BELLI: online la nuova ''Split Tongues Won't Atone''
06/03/2018 - 17:04
VARATHRON: in streaming un nuovo brano
06/03/2018 - 12:50
SAVAGE HANDS: disponibile il video di ''Unconditional''
06/03/2018 - 12:41
FAUN: online il video di Fire
06/03/2018 - 11:52
GIGANTOMACHIA: ecco il singolo 'Liberate the Titans'
06/03/2018 - 11:41
HANDFUL OF HATE: all'Exenzia il 20 aprile coi Barbarians e altri
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     