PINO SCOTTO: ad aprile il nuovo disco

09/03/2018 - 09:54 (109 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 6 Io ho un enorme rispetto per quest’uomo per ciò che ha provato a fare negli anni 80 assieme ai suoi bravi compari di allora, l’ho apprezzato anche in tempi più recenti con i fire trails dove aveva messo in piedi un gruppo ottimo e competitivo, poi però si è rovinato da solo per scarse capacità tecniche e soprattutto nel provare a diventare una specie di vittorio sgarbi, ovvio che quando ne hai per tutti o sei un fenomeno oppure mostri il fianco ad ogni tipo di sbeffeggio…va bene dare addosso a ligabue, ma attaccare vasco dal punto di vista artistico e professionale ci vuole coraggio e faccia tosta. Comunque Steve Angarthal è un grande chitarrista, strepitoso 5 Perché questa gente fa ancora musica? Bello l intro di Freddy Krueger... 4 Ancora? Ma per favore... 3 Non voglio infierire sul personaggio (ma in realtà lo sto facendo), ma ho ascoltato su yt una sua prestazione live recente sul classico easy way to love...roba raccapricciante 2 non vedevo l ora. anzi no! 1 ennesimo capolavoro in arrivo...capolavoro dell'orrendo, sì