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REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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METHEDRAS + 5 RAND + HECATE
FUCKSIA - ROMA

09/03/18
EXALT CYCLE + VIDE
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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DOOL + HARAKIRI FOR THE SKY + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

10/03/18
KALEDON + ANKOR + SERENADE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
JUDAS PRIEST: disponibile il video di 'Spectre'
09/03/2018 - 10:00 (113 letture)

rik bay area thrash
Venerdì 9 Marzo 2018, 11.55.04
3
Tradizione e metal moderno al meglio mid tempo ma d'effetto ... lisa, hai ragione Tu !!! Ad oggi per le preview messe a disposizione si preannuncia un grandissimo album. E Tu hai già la tua copia, evviva !!! Probabilmente album 'heavy metal' dell'anno. (Imho)
Radamanthis
Venerdì 9 Marzo 2018, 11.10.51
2
Maestri! Non vedo l'ora di ascoltare il disco!
Graziano
Venerdì 9 Marzo 2018, 10.32.44
1
Vai così. Disco metal dell'anno!!!
RECENSIONI
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