JOHAN KIHLBERG`S IMPERA: online un nuovo lyric video

09/03/18
JUDAS PRIEST
Firepower
09/03/18
DRUDKH
They Often See Dreams About The Spring
09/03/18
CRIPPLED BLACK PHOENIX
Horrific Honorifics
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MINISTRY
Amerikkkant
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PROSPECTIVE
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TAX THE HEAT
Change Your Position
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BETWEEN THE BURIED AND ME
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DUSK OF DELUSION
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CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
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TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
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DISSESTO MUSICALE - BAGNI DI TIVOLI (RM)
09/03/18
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REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
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FUCKSIA - ROMA
09/03/18
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
10/03/18
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10/03/18
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)