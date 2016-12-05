MEMORIAM: ecco il video di ''Nothing Remains''

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lisablack
Venerdì 9 Marzo 2018, 17.44.30
2
A me piace..me lo compro.
Doomale
Venerdì 9 Marzo 2018, 16.33.56
1
Il batterista sembra un gatto...di marmo...troppo forte. Il pezzo non mi pare clamoroso, ma queste sonorità a me piaceranno sempre. Sono troppo legato al vecchio death albionico.
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