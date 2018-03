MEMORIAM: ecco il video di ''Nothing Remains''

09/03/2018 - 15:45 (78 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 A me piace..me lo compro. 1 Il batterista sembra un gatto...di marmo...troppo forte. Il pezzo non mi pare clamoroso, ma queste sonorità a me piaceranno sempre. Sono troppo legato al vecchio death albionico.