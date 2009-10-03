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NAPALM DEATH: online un nuovo brano
09/03/2018 - 16:11 (201 letture)

LAMBRUSCORE
Venerdì 9 Marzo 2018, 19.37.46
5
Bel pezzo, sì
dead again
Venerdì 9 Marzo 2018, 19.24.14
4
Sti cazzi........
lisablack
Venerdì 9 Marzo 2018, 17.46.12
3
Che sassata..'na meraviglia!
Aceshigh
Venerdì 9 Marzo 2018, 16.40.46
2
Un'altra bella mazzata tra capo e collo! Mitici !!!
Doomale
Venerdì 9 Marzo 2018, 16.40.21
1
Sono sempre loro, gran bel pezzo e legnata...anche se qualche "sperimentata" alla diatribes - f.e.d. ogni tanto non mi dispiacerebbe. C'è pure un riff ( al 0:30 e verso metà) che riporta alla mente il finale di Fear of napalm dei Terrorizer.
RECENSIONI
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