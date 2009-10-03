NAPALM DEATH: online un nuovo brano

10/03/18
CHAOS INVOCATION
Reaping Season, Bloodshed Beyond
12/03/18
ON THORNS I LAY
Aegean Sorrow
12/03/18
SPECTRAL
Hallucinatory Authorization
15/03/18
RITES OF THY DEGRINGOLADE
The Blade Philosophical
16/03/18
MONOTHEIST
Scourge
16/03/18
SVNEATR
The Howl, The Whisper, The Hunt
16/03/18
COCHISE
Swans and Lions
16/03/18
EARTHLESS
Black Heaven
16/03/18
HYPNOTHETICALL
Synchreality
16/03/18
OCEANS OF SLUMBER
The Banished Heart
10/03/18
DOOL + HARAKIRI FOR THE SKY + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
10/03/18
KALEDON + ANKOR + SERENADE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
10/03/18
FOLKSTONE
DRUSO - BERGAMO
10/03/18
BUS 666 FEST
PARMA
10/03/18
SKYFORGER + HEIDRA + ATAVICUS + UNDER SIEGE
TRAFFIC CLUB - ROMA
10/03/18
POEM + DAMNATIONS DAY + WHITE WALLS
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
10/03/18
ANVIL + TRANCE
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
10/03/18
FREIGHT TRAIN + ROYAL GUARD
CIRCOLO ARCI IL GHIRIGORO - CESENA
10/03/18
NERORGASMO + MARLAT
TUNNEL CLUB - REGGIO EMILIA
10/03/18
DAEMUSINEM + VERATRUM + DEVOID OF THOUGHT
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)