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DAEMUSINEM + VERATRUM + DEVOID OF THOUGHT
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
BONFIRE: ecco un nuovo lyric video
09/03/2018 - 18:24 (51 letture)

Aceshigh
Sabato 10 Marzo 2018, 0.09.36
1
Oddio... Sentire i Bonfire senza Lessmann fa un po' strano, però già l'ultimo Byte the Bullet non era malaccio. Il brano funziona: molto "fine anni '80" , un po' per nostalgici (come me)... Se l'album è tutto a questo livello sarà un bel ritorno!
RECENSIONI
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