RAINBOW: ascolta il nuovo singolo

10/03/2018 - 01:14 (142 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Concordo in tutto e per tutto con.Metal Shock ... Blackmore ammazxate col gas con tutta sta band di merda ... 2 Romero cantante di razza. È vero che il pezzo non è niente di che - un onesto hard blues - ma sentire i ricami di Quella stratocaster mi basta e avanza. 1 Brano anonimo a dir poco: Blackmore al minimo sindacale, band pessima (ed il Man in Black ha pure avuto il coraggio di dire che questa è la migliore formazione dei Rainbow.......ma sparati!!!!), l'unico sussulto come al solito me lo dà Romero. Basta!!!!!!