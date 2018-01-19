      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Born To Break - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/03/18
SPECTRAL
Hallucinatory Authorization

12/03/18
ON THORNS I LAY
Aegean Sorrow

15/03/18
RITES OF THY DEGRINGOLADE
The Blade Philosophical

16/03/18
COCHISE
Swans and Lions

16/03/18
ULVESANG
The Hunt

16/03/18
EARTHLESS
Black Heaven

16/03/18
HYPNOTHETICALL
Synchreality

16/03/18
SVNEATR
The Howl, The Whisper, The Hunt

16/03/18
OCEANS OF SLUMBER
The Banished Heart

16/03/18
EYES OF THE SUN
Chapter I

CONCERTI

11/03/18
KALEDON + ANKOR + SERENADE
ARCI TOM - MANTOVA

11/03/18
LADY REAPER
WISHLIST CLUB - ROMA

14/03/18
ORPHANED LAND + LUNARSEA + SUBTERRANEAN MASQUERADE + ROAD TO JERUSALEM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

15/03/18
ORPHANED LAND + LUNARSEA + SUBTERRANEAN MASQUERADE + ROAD TO JERUSALEM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

16/03/18
BLACK LABEL SOCIETY + guest
ALCATRAZ - MILANO

16/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

16/03/18
BLACKVIOLENCE + SLEAZER
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO

16/03/18
ANCST
GROTTA ROSSA - RIMINI

16/03/18
FOLKSTONE
TRAFFIC CLUB - ROMA

17/03/18
SATYRICON
LARGO - ROMA
THE AMORETTES: online un nuovo video
10/03/2018 - 18:47 (34 letture)

ALTRE NOTIZIE
10/03/2018 - 18:47
THE AMORETTES: online un nuovo video
19/01/2018 - 18:37
THE AMORETTES: ecco i dettagli del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
10/03/2018 - 18:26
OMNIA: guarda il video di ''Suck my flute''
10/03/2018 - 16:06
ESCAPE THE FATE: guarda un nuovo lyric video online
10/03/2018 - 16:01
NO FUN AT ALL: nuovo album ad aprile
10/03/2018 - 14:53
PRAYING MANTIS: a maggio il nuovo album, ascolta la titletrack
10/03/2018 - 10:58
WOLF KING: online il video di 'Greater Power'
10/03/2018 - 10:43
GOAT WORSHIP: disponibili i dettagli ed un brano del secondo disco
10/03/2018 - 10:36
GRIND ZERO: svelata la copertina del nuovo disco
10/03/2018 - 10:30
BETWEEN THE BURIED AND ME: ecco il video di 'Millions'
10/03/2018 - 10:27
TWITCHING TONGUES: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
10/03/2018 - 10:21
MUSHROOMHEAD: doppio abbandono in line-up
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     