STRYPER: online il nuovo video

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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
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12/03/2018 - 18:04 (83 letture)

klostridiumtetani
Lunedì 12 Marzo 2018, 19.27.22
2
Stryper deserves more! Up the Yellow and Black Attack!
rik bay area thrash
Lunedì 12 Marzo 2018, 19.04.20
1
Song mid tempo molto solare e video suggestivo. La song è nel classico trademark stryper e michael canta sempre con voce inalterata e senza sentire il trascorrere del tempo. Questa volta evita (per fortuna) quella specie di growl che ha rovinato la song precedente. Gli stryper sono sempre una garanzia nel loro ambito. (Imho)
RECENSIONI
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