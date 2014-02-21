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14/03/18
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15/03/18
ORPHANED LAND + LUNARSEA + SUBTERRANEAN MASQUERADE + ROAD TO JERUSALEM
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16/03/18
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16/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
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16/03/18
BLACKVIOLENCE + SLEAZER
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16/03/18
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GROTTA ROSSA - RIMINI

16/03/18
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17/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
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17/03/18
PROFANATICA + RITES OF THY DEGRINGOLATE + AUROCH + OTERS
ARCI TITTY TWISTER - PARMA
PRIMORDIAL: online un nuovo video
13/03/2018 - 16:31 (40 letture)

Doomale
Martedì 13 Marzo 2018, 16.44.00
1
Bella canzone. Anche se mi sembra che stanno continuando a cambiare pelle. Già dal precedente...Mi sembra un pò sparita l'epicità e la fierezza che li aveva accompagnati fino a Redemption at the puritan's hand. Aspetto comunque l'album per capire meglio.
RECENSIONI
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ARTICOLI
03/01/2015
Intervista
PRIMORDIAL
Il metal di adesso? Di buono c’è solo l’underground!
26/02/2014
Live Report
PRIMORDIAL + CADAVERIA + LUNARSEA + SHORES OF NULL
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),21/02/2014
 
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