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15/03/18
ORPHANED LAND + LUNARSEA + SUBTERRANEAN MASQUERADE + ROAD TO JERUSALEM
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16/03/18
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JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

16/03/18
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16/03/18
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GROTTA ROSSA - RIMINI

16/03/18
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17/03/18
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

17/03/18
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ARCI TITTY TWISTER - PARMA
SAXON: online un nuovo video
14/03/2018 - 08:45 (87 letture)

Aceshigh
Mercoledì 14 Marzo 2018, 9.48.40
1
Una delle migliori canzoni dell'ultimo album. Video simpatico... magari non molto originale (immagini da Nosferatu di Murnau... Non mi dire :-o ). Però Biff in versione Van Helsing è troppo forte..,
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