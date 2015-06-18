WRONG (USA): disponibile un nuovo video

15/03/18
RITES OF THY DEGRINGOLADE
The Blade Philosophical
16/03/18
COCHISE
Swans and Lions
16/03/18
MONOTHEIST
Scourge
16/03/18
THE CROWN
Cobra Speed Venom
16/03/18
VEILED
Black Celestial Orbs
16/03/18
SVNEATR
The Howl, The Whisper, The Hunt
16/03/18
RIVERS OF NIHIL
Where Owls Know My Name
16/03/18
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Black Heaven
16/03/18
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Relics
16/03/18
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15/03/18
ORPHANED LAND + LUNARSEA + SUBTERRANEAN MASQUERADE + ROAD TO JERUSALEM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
16/03/18
BLACK LABEL SOCIETY + guest
ALCATRAZ - MILANO
16/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
16/03/18
BLACKVIOLENCE + SLEAZER
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
16/03/18
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GROTTA ROSSA - RIMINI
16/03/18
FOLKSTONE
TRAFFIC CLUB - ROMA
17/03/18
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LARGO - ROMA
17/03/18
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
17/03/18
PROFANATICA + RITES OF THY DEGRINGOLATE + AUROCH + OTERS
ARCI TITTY TWISTER - PARMA
17/03/18
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ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)