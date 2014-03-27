ROCK IN PARK: ecco il programma della decima edizione

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In vista della decima edizione del festival, la direzione artistica del Rock In Park svela ora il bill completo che si esibirà sul palco del Legend Club di Milano dal 5 maggio al 17 giugno 2018.
Ecco di lato la locandina e di seguito il riepilogo del programma:
SAB 05.05.18
waiting for Rock In Park - data zero
ingresso € 5,00
BREATH OF NIBIRU
MIRRORMAZE
ALTHEA
RICERCADOS
VEN 11.05.18 → € 7,00
MARIO RISO
THE STRIGAS
THE ELEMENTS
MARTIAN PATRIOTS
SAB 12.05.18 → € 25,00
PHIL RUDD
DOBERMANN
RUN CHICKEN RUN
DOM 13.05.18 → € 5,00
THE LAST BAND
UNDER STATIC MOVEMENT
BROWBEAT
THIS BROKEN MACHINE
GIO 17.05.18 → ingresso free
CELEB CAR CRASH
MADBOX
MEXICAN HEROES
VITREO
VEN 18.05.18 → € 15,00
CONFESS
+ GUEST
SAB 19.05.18 → € 10,00
PINO SCOTTO
SKW
HELL'S CROWS
ANOTHER FEEDBACK
DOM 20.05.18 → ingresso free
ELECTRIC BALLROOM
7 IRIS
EXCENTRIC DISEASE
GIO 24.05.18 → ingresso free
DROPSHARD
WEISS BAND
FROZEN SAND
DIRAXY
VEN 25.05.18 → € 5,00
IRON MAIS
FARTY WAYNE
NO ONE'S PROJECT
SAB 26.05.18 → € 5,00
HELL IN THE CLUB
LUCKY BASTARDZ
SEVERAL UNION
BLACKHOLEDREAM
DOM 27.05.18 → € 15,00
CRAZY TOWN
HUMAN TORNADO
BREAK ME DOWN
MAR 29/05/18 → € 24,00
BOULEVARD
SOUL SELLER
MINDFEELS
AIRBOUND
GIO 31.05.18 → ingresso free
GAMBARDELLAS
NAGA
UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA
ONDARETRO'
VEN 01.06.18 → ingresso free
SYK
FOREDAWN
SOUL VIBES
ENDGAME
SAB 02.06.18 → € 5,00
SUPERHORROR
17 CRASH
MY CITY ROOM
DELUDED BY LESBIANS
DOM 03.06.18 → ingresso free
REACTION
DEEP AS OCEAN
CRUENTATOR
DECLAPIDE
GIO 07.06.18 → ingresso free
DEATHLESS LEGACY
MECHANICAL GOD CREATION
KANTICA
VEN 08.06.18 → € 8,00
ELECTROCUTION
BLACK RAGE
INSIGHT
SINATRAS
SAB 09.06.18 → € 8,00
ELVENKING
TREWA
ATLAS PAIN
DOM 10.06.18 → ingresso free
PAOLO MARTELLA from QUARTIERE LATINO
AMORS
Mr. KNOW IT ALL
NICE
GIO 14.06.18 → ingresso free
SHE WAS NOTHING
REBIRTH OF ENORA
CODENAME DELIRIOUS
VEN 15.06.18 → € 15,00
UNREAL CITY
IL BACIO DELLA MEDUSA
TRIO
SAB 16.06.18 → € 5,00
ANEWRAGE
GHOST MANTRA
MISANTROPHIA
CHECKMATE
DOM 17.06.18 → € 25,00
SUFFOCATION
+ GUEST