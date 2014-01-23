TESSERACT: disponibile il video di 'King'

20/03/18
BEZDAN
Spirits Of The Past
21/03/18
PRELUDIO ANCESTRAL
Oblivion
23/03/18
BLESSTHEFALL
Hard Feelings
23/03/18
AURI
Auri
23/03/18
DEMONICAL
Chaos Manifesto
23/03/18
JESUS AIN`T IN POLAND
No Man`s Land
23/03/18
DAZE OF JUNE
Heart of Silver
23/03/18
THE SWORD
Used Future
23/03/18
MONSTER MAGNET
Mindfucker
23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells
17/03/18
SATYRICON
LARGO - ROMA
17/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
17/03/18
PROFANATICA + RITES OF THY DEGRINGOLATE + AUROCH + OTERS
ARCI TITTY TWISTER - PARMA
17/03/18
ANCST
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
17/03/18
FOLKSTONE
EXENZIA CLUB - PRATO
17/03/18
SAILING TO NOWHERE
THE FIVE HEARTS PUB&BAR - TIVOLI
17/03/18
HEVIDENCE + NOUMENO
FUCKSIA - ROMA
17/03/18
MAERORMID + BOSCO
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
18/03/18
SATYRICON
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
18/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)