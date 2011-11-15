UADA: nuovo brano ascoltabile in streaming

20/03/18
BEZDAN
Spirits Of The Past
21/03/18
PRELUDIO ANCESTRAL
Oblivion
23/03/18
BLESSTHEFALL
Hard Feelings
23/03/18
AURI
Auri
23/03/18
DEMONICAL
Chaos Manifesto
23/03/18
JESUS AIN`T IN POLAND
No Man`s Land
23/03/18
DAZE OF JUNE
Heart of Silver
23/03/18
THE SWORD
Used Future
23/03/18
MONSTER MAGNET
Mindfucker
23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells
18/03/18
SATYRICON
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
18/03/18
PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/03/18
SECRET WIZARD + HEAVENLY NIGHTS
BIRRERIA HB - AGLIANA (PT)
18/03/18
INTO COFFIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/03/18
IMMOLATION + FULL OF HELL + MONUMENT OF MISANTHROPY
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
21/03/18
BURN + GUST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
21/03/18
THE OSSUARY + ENIO NICOLINI
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA
22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA