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23/03/18
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SANTOMATO LIVE - PISTOIA
ANGRA: online il video di 'Insania'
20/03/2018 - 14:16 (69 letture)

progster78
Martedì 20 Marzo 2018, 16.11.11
2
Lione , un crodino perfavore!
Aceshigh
Martedì 20 Marzo 2018, 16.05.30
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Bel pezzo, video che mette bene in mostra le qualità della band. Bravo Lione... pure dietro al bancone (che fa pure rima). "A Fabbio... me fai 'na caipirinha?"
RECENSIONI
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