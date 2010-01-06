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UNDEROATH: ecco il video di Rapture
20/03/2018 - 20:07 (24 letture)

lloris
Martedì 20 Marzo 2018, 21.15.21
1
che piattume. Almeno il pezzo precedente era carino anche se troppo canonino, ma questo è una mezza porcheria. Ho paura che il nuovo disco sia loffio
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