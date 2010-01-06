UNDEROATH: ecco il video di Rapture

20/03/18
BEZDAN
Spirits Of The Past
21/03/18
PRELUDIO ANCESTRAL
Oblivion
23/03/18
STRANGLE WIRE
The Dark Triad
23/03/18
MONSTER MAGNET
Mindfucker
23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells
23/03/18
DAZE OF JUNE
Heart of Silver
23/03/18
THE ABSENCE
A Gift for the Obsessed
23/03/18
IZEGRIM
Beheaded By Trust
23/03/18
BRUCE LAMONT
Broken Limbs Excite No Pity
23/03/18
THE SWORD
Used Future
21/03/18
BURN + GUST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
21/03/18
THE OSSUARY + ENIO NICOLINI
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA
22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA
23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)
23/03/18
AFU + GINISWILD + LAY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
23/03/18
DISKORD + CRYPTIC BROOD + GRAVESITE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)
23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA