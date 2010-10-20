      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/03/18
PRELUDIO ANCESTRAL
Oblivion

23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells

23/03/18
NO HOT ASHES
No Hot Ashes

23/03/18
MEMORIAM
The Silent Vigil

23/03/18
THY FEEBLE SAVIOUR
And Darkness Fell

23/03/18
AURI
Auri

23/03/18
JESUS AIN`T IN POLAND
No Man`s Land

23/03/18
DEMONICAL
Chaos Manifesto

23/03/18
THE ABSENCE
A Gift for the Obsessed

23/03/18
ABDUCTION
À L’heure Du Crépuscule

CONCERTI

21/03/18
BURN + GUST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

21/03/18
THE OSSUARY + ENIO NICOLINI
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA

23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)

23/03/18
AFU + GINISWILD + LAY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

23/03/18
DISKORD + CRYPTIC BROOD + GRAVESITE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)

23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA
ROSS THE BOSS: ascolta la nuova ''This Is Vengeance''
21/03/2018 - 19:38 (55 letture)

RECENSIONI
60
ARTICOLI
27/03/2017
Live Report
ROSS THE BOSS
Jailbreak Live Club, Roma, 25/03/2017
 
ALTRE NOTIZIE
21/03/2018 - 19:38
ROSS THE BOSS: ascolta la nuova ''This Is Vengeance''
17/02/2018 - 07:18
ROSS THE BOSS: svelati i dettagli del nuovo disco
24/12/2017 - 16:11
ROSS THE BOSS: torna in Italia ad aprile
04/03/2017 - 00:04
ROSS THE BOSS: disponibile la nuova versione di 'Blood Of My Enemies'
23/02/2017 - 17:33
ROSS THE BOSS: ecco le band di supporto per le date italiane
15/01/2017 - 18:33
ROSS THE BOSS: tre date in Italia a marzo
30/03/2013 - 15:59
DEATH DEALER: ascolta un brano del gruppo di Ross The Boss
09/12/2010 - 12:02
ROSS THE BOSS: il cantante coinvolto in un incidente stradale
26/10/2010 - 01:50
ROSS THE BOSS: nuova canzone online
20/10/2010 - 08:33
ROSS THE BOSS: ecco l'anteprima di 'Hailstorm'
ULTIME NOTIZIE
21/03/2018 - 19:18
ACCIAIO ITALIANO: ecco il bill della nuova edizione
21/03/2018 - 18:29
HEXED: nuovo lyric video online
21/03/2018 - 18:24
EXMORTUS: fissata la data di pubblicazione del nuovo disco
21/03/2018 - 16:54
DOKKEN: online il video di un nuovo brano
21/03/2018 - 16:38
CHAOSTAR: tutto il nuovo album in streaming
21/03/2018 - 16:10
ANGANTYR: disponibile la premiere del nuovo album
21/03/2018 - 14:54
UUNTAR: online tutto il nuovo album
21/03/2018 - 12:24
CELEB CAR CRASH: ad aprile uscirà un EP di cover
21/03/2018 - 12:17
SOCIETY`S PLAGUE: guarda il video di 'Ashes for Air'
21/03/2018 - 12:07
HUMANITY ECLIPSE: firmano per la Goressimo Records, ecco un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     