ROSS THE BOSS: ascolta la nuova ''This Is Vengeance''

21/03/18
PRELUDIO ANCESTRAL
Oblivion
23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells
23/03/18
NO HOT ASHES
No Hot Ashes
23/03/18
MEMORIAM
The Silent Vigil
23/03/18
THY FEEBLE SAVIOUR
And Darkness Fell
23/03/18
AURI
Auri
23/03/18
JESUS AIN`T IN POLAND
No Man`s Land
23/03/18
DEMONICAL
Chaos Manifesto
23/03/18
THE ABSENCE
A Gift for the Obsessed
23/03/18
ABDUCTION
À L’heure Du Crépuscule
21/03/18
BURN + GUST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
21/03/18
THE OSSUARY + ENIO NICOLINI
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA
22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA
23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)
23/03/18
AFU + GINISWILD + LAY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
23/03/18
DISKORD + CRYPTIC BROOD + GRAVESITE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)
23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA