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A Gift for the Obsessed

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23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells

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22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA

23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)

23/03/18
AFU + GINISWILD + LAY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

23/03/18
DISKORD + CRYPTIC BROOD + GRAVESITE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)

23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

24/03/18
CANNABIS CORPSE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

24/03/18
DENNIS STRATTON
CRAZY DRIVER - VAREDO (MB)
MOURNFUL CONGREGATION: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
22/03/2018 - 07:15 (61 letture)

d.r.i.
Giovedì 22 Marzo 2018, 8.14.52
1
Già preordinato da tempo, che gruppo e che disco
RECENSIONI
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12/05/2009
Intervista
MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
 
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