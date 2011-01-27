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22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
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23/03/18
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23/03/18
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23/03/18
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BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)

23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

24/03/18
CANNABIS CORPSE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

24/03/18
DENNIS STRATTON
CRAZY DRIVER - VAREDO (MB)
CIRCLE OF SILENCE: guarda il video di ''The Crimson Throne''
22/03/2018 - 11:03 (15 letture)

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