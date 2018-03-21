AGATHOS: ascolta ''Nihil'' dal loro prossimo EP

23/03/18
AURI
Auri
23/03/18
IZEGRIM
Beheaded By Trust
23/03/18
DEATH ALLEY
Superbia
23/03/18
BRUCE LAMONT
Broken Limbs Excite No Pity
23/03/18
ABDUCTION
À L’heure Du Crépuscule
23/03/18
THE ABSENCE
A Gift for the Obsessed
23/03/18
STRANGLE WIRE
The Dark Triad
23/03/18
STRIGAMPIRE
One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep
23/03/18
BOREALIS
The Offering
23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells
22/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA
23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)
23/03/18
AFU + GINISWILD + LAY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
23/03/18
DISKORD + CRYPTIC BROOD + GRAVESITE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)
23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA
24/03/18
CANNABIS CORPSE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
24/03/18
DENNIS STRATTON
CRAZY DRIVER - VAREDO (MB)