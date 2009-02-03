CALIBAN: guarda il nuovo video

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Hard Feelings

23/03/18
STRIGAMPIRE
One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep

23/03/18
THE ABSENCE
A Gift for the Obsessed

23/03/18
BRUCE LAMONT
Broken Limbs Excite No Pity

23/03/18
IZEGRIM
Beheaded By Trust

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À L’heure Du Crépuscule

23/03/18
ROTTING CHRIST
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And Darkness Fell

23/03/18
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23/03/18
THE SWORD
Used Future

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23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA

23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)

23/03/18
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PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

23/03/18
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BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

23/03/18
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BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)

23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

24/03/18
CANNABIS CORPSE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

24/03/18
DENNIS STRATTON
CRAZY DRIVER - VAREDO (MB)

24/03/18
ALLTHENIKO + THE LAST CLASS
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
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23/03/2018 - 12:27 (28 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
31/12/2010
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Magazzini Generali, MIlano, 14/12/2010
11/02/2009
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