AMORPHIS: online il lyric video di ''The Bee''

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The Fool
Venerdì 23 Marzo 2018, 15.23.52
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*questo pezzo mi sembra un po' anonimo, un riciclo dei loro stilemi ma senza l'ispirazione nel saperli amalgamare che di solito li caratterizza.
The Fool
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Adoro gli Amorphis ma sinceramente q
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