      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Locandina
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/03/18
BLESSTHEFALL
Hard Feelings

23/03/18
STRIGAMPIRE
One Fix, Nine Clouds & Six Feet Deep

23/03/18
THE ABSENCE
A Gift for the Obsessed

23/03/18
BRUCE LAMONT
Broken Limbs Excite No Pity

23/03/18
IZEGRIM
Beheaded By Trust

23/03/18
ABDUCTION
À L’heure Du Crépuscule

23/03/18
ROTTING CHRIST
Their Greatest Spells

23/03/18
THY FEEBLE SAVIOUR
And Darkness Fell

23/03/18
MONSTER MAGNET
Mindfucker

23/03/18
THE SWORD
Used Future

CONCERTI

23/03/18
CANNABIS CORPSE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

23/03/18
VENOM INC + SUFFOCATION + NERVOSA + AETERNAM
ZONA ROVERI - BOLOGNA

23/03/18
FOLKSTONE
KUSTOM ROAD - BUSTO ARSIZIO (VA)

23/03/18
AFU + GINISWILD + LAY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

23/03/18
DISKORD + CRYPTIC BROOD + GRAVESITE
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

23/03/18
NEW HORIZONS + DARK QUARTERER
BLITZ LIVE MUSIC PUB - SAN GIOVANNI ALLA VENA (PI)

23/03/18
STRANA OFFICINA + GUEST
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

24/03/18
CANNABIS CORPSE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

24/03/18
DENNIS STRATTON
CRAZY DRIVER - VAREDO (MB)

24/03/18
ALLTHENIKO + THE LAST CLASS
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
COLONY SUMMER FEST: annunciati i Solstafir
23/03/2018 - 14:48 (72 letture)

ALTRE NOTIZIE
23/03/2018 - 14:48
COLONY SUMMER FEST: annunciati i Solstafir
02/03/2018 - 00:06
COLONY SUMMER FEST: aggiunti gli Obscura
21/02/2018 - 11:05
COLONY SUMMER FEST: confermati anche i Primordial!
15/01/2018 - 22:14
ABBATH: confermato per il Colony Summer Fest
12/12/2017 - 07:19
COLONY SUMMER FEST: dentro anche Myrkur
07/12/2017 - 16:12
TORMENTOR: annunciati al Colony Summer Fest!
05/12/2017 - 21:46
COLONY SUMMER FEST: annunciata la presenza dei Taake
04/12/2017 - 22:17
COLONY SUMMER FEST: confermati i Carphathian Forest
14/11/2017 - 22:37
COLONY SUMMER FEST: aggiunti anche i Darkend
08/11/2017 - 14:31
COLONY SUMMER FEST: confermati gli Anticlockwise
ULTIME NOTIZIE
23/03/2018 - 15:23
NE OBLIVISCARIS: ufficializzato il nuovo bassista
23/03/2018 - 15:06
VARMIA: ecco la premiere di un brano dal nuovo album
23/03/2018 - 15:02
SKINDRED: ecco il lyric video di ''Big Tings''
23/03/2018 - 14:37
CELLAR DARLING: guarda il video della cover di ''The Prophet's Song''
23/03/2018 - 14:32
THE ABSENCE: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
23/03/2018 - 14:25
AMORPHIS: online il lyric video di ''The Bee''
23/03/2018 - 14:20
LAMB OF GOD: a maggio un disco di cover a nome Burn The Priest
23/03/2018 - 12:30
FARGO: nuovo album a maggio, online il video di ''Leave It''
23/03/2018 - 12:27
CALIBAN: guarda il nuovo video
23/03/2018 - 12:20
AURI: nuovo lyric video in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     