HARDCORE SUPERSTAR: ascolta il nuovo singolo

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24/03/2018 - 06:50 (62 letture)

lux chaos
Sabato 24 Marzo 2018, 13.20.43
2
Proprio niente male!!
Elluis
Sabato 24 Marzo 2018, 8.55.44
1
Tanto il precedente singolo faceva cacare da quanto molle e easy, tanto questo mi piace di brutto. Sono tornati gli svedesi più grezzi del mondo.
RECENSIONI
75
s.v.
82
75
74
85
71
80
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