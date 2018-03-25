EDGEFLAME: guarda il nuovo video

26/03/18
ADVERSOR
The End of Mankind
30/03/18
NO CLASS D.G.
The Curse Hidden in the Beauty
30/03/18
HEADLESS CROWN
Century of Decay
30/03/18
DEE CALHOUN
Go to the Devil
30/03/18
J.B.O.
Deutsche Vita
30/03/18
WHILE MY CITY BURNS
Prone to Self Destruction
30/03/18
BRAIN DISTILLERS CORPORATION
Medicine Show
30/03/18
JADED HEART
Devils Gift
30/03/18
AFTERLIFE SYMPHONY
Lympha
30/03/18
ABINCHOVA
Weltenwanderer
27/03/18
INSOMNIUM + TRIBULATION
DEMODE CLUB - BARI
28/03/18
INSOMNIUM + TRIBULATION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
30/03/18
DESPITE EXILE
HONKY TONKY - SEREGNO (MB)
30/03/18
SAILING TO NOWHERE
ROCK OUT - BRESCIA
30/03/18
ASSAULTER + MIND ENEMIES
GAAS 3.0 - FOGGIA
31/03/18
SECRET SPHERE
TEATRO SOCIALE - VALENZA (AL)
31/03/18
SAILING TO NOWHERE
ANGELO AZZURRO - GENOVA
31/03/18
OLD BRIDGE + SPEED KILLS + DIADEMA
ROCK HEAT - AREZZO
01/04/18
POWER FEST - DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
OFFICINE SONORE - VERCELLI
01/04/18
DESPITE EXILE
THE FACTORY - VERONA