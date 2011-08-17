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TSJUDER: a giugno la ristampa di 'Throne of the Goat'
26/03/2018 - 17:28 (86 letture)

lisablack
Lunedì 26 Marzo 2018, 18.43.13
2
Questa mi manca, occasione buona!
MB
Lunedì 26 Marzo 2018, 18.39.05
1
Ottima notizia la ristampa. Un po meno interessante il fatto che sia stato anche ri-registrato, ma capisco che per giustificare la spesa l'etichetta necessitasse di piì di 12 minuti scarsi di musica.
RECENSIONI
80
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