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30/03/18
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30/03/18
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27/03/18
INSOMNIUM + TRIBULATION
DEMODE CLUB - BARI

28/03/18
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

30/03/18
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30/03/18
SAILING TO NOWHERE
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30/03/18
ASSAULTER + MIND ENEMIES
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31/03/18
SECRET SPHERE
TEATRO SOCIALE - VALENZA (AL)

31/03/18
SAILING TO NOWHERE
ANGELO AZZURRO - GENOVA

31/03/18
OLD BRIDGE + SPEED KILLS + DIADEMA
ROCK HEAT - AREZZO

01/04/18
POWER FEST - DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
OFFICINE SONORE - VERCELLI

01/04/18
DESPITE EXILE
THE FACTORY - VERONA
UNBIRTH: nuovo brano ascoltabile in streaming
27/03/2018 - 07:11 (21 letture)

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23/09/2014
Live Report
ANTROPOFAGUS + UNBIRTH + DEVANGELIC + BLOODTRUTH + TO FEED OF FLESH
Blue Rose Saloon, Bresso (MI) - 20/09/14
 
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