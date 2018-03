MIDNATTSOL: disponibile il video del nuovo singolo

28/03/2018 - 16:23 (72 letture)



AVVISO a tutti gli utenti: l'indirizzo IP del fastidioso utente "klostridiumtetani" è stato definitivamente bloccato dalla redazione, alla faccia della libertà di espressione. Invitiamo quindi tutti a stappare bottiglie di Lambrusco o birra The Trooper, perché (per la vostra gioia e la vostra sanità mentale) non lo avrete più tra le balle. Festeggiate (e riflettete)! 1 Anche il pezzo e' carino e Liv Kristine una garanzia. Brava anche la sorella! Video interessante! Gente che suona in studio e non smembra cadaveri LOLAnche il pezzo e' carino e Liv Kristine una garanzia. Brava anche la sorella!