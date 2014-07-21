GRAVEYARD: annunciato il nuovo disco

30/03/18
NO CLASS D.G.
The Curse Hidden in the Beauty
30/03/18
LIGHT THE TORCH
Revival
30/03/18
ORIGOD
Solitude in Time and Space
30/03/18
ANGANTYR
Ulykke
30/03/18
REPRISAL
None Survive The Sun
30/03/18
BRAIN DISTILLERS CORPORATION
Medicine Show
30/03/18
BARREN EARTH
A Complex Of Cages
30/03/18
J.B.O.
Deutsche Vita
30/03/18
JADED HEART
Devils Gift
30/03/18
CAN BARDD
Nature Stays Silent
30/03/18
DESPITE EXILE
HONKY TONKY - SEREGNO (MB)
30/03/18
SAILING TO NOWHERE
ROCK OUT - BRESCIA
30/03/18
ASSAULTER + MIND ENEMIES
GAAS 3.0 - FOGGIA
31/03/18
SECRET SPHERE
TEATRO SOCIALE - VALENZA (AL)
31/03/18
SAILING TO NOWHERE
ANGELO AZZURRO - GENOVA
31/03/18
OLD BRIDGE + SPEED KILLS + DIADEMA
ROCK HEAT - AREZZO
01/04/18
POWER FEST - DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
OFFICINE SONORE - VERCELLI
01/04/18
DESPITE EXILE
THE FACTORY - VERONA
01/04/18
ENISUM + AFRAID OF DESTINY + IN TORMENT I DIE + MOTHER AUGUSTA
NOVAK - SCORZÈ (VE)
03/04/18
TRIVIUM + POWER TRIP + VENOM PRISON
PHENOMENON - FONTANETO D AGOGNA (NO)