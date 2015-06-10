WOMBBATH: online un nuovo brano, a giugno il terzo disco

30/03/18
AFTERLIFE SYMPHONY
Lympha
30/03/18
HEADLESS CROWN
Century of Decay
30/03/18
DEE CALHOUN
Go to the Devil
30/03/18
WUW
Rien Ne Nous Sera épargné
30/03/18
ONIRISM
Falling Moon
30/03/18
JADED HEART
Devils Gift
30/03/18
CAN BARDD
Nature Stays Silent
30/03/18
J.B.O.
Deutsche Vita
30/03/18
BARREN EARTH
A Complex Of Cages
30/03/18
REPRISAL
None Survive The Sun
30/03/18
DESPITE EXILE
HONKY TONKY - SEREGNO (MB)
30/03/18
SAILING TO NOWHERE
ROCK OUT - BRESCIA
30/03/18
ASSAULTER + MIND ENEMIES
GAAS 3.0 - FOGGIA
31/03/18
SECRET SPHERE
TEATRO SOCIALE - VALENZA (AL)
31/03/18
SAILING TO NOWHERE
ANGELO AZZURRO - GENOVA
31/03/18
OLD BRIDGE + SPEED KILLS + DIADEMA
ROCK HEAT - AREZZO
31/03/18
END OF A SEASON + GUFONERO + OMEGA MACHINE
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
31/03/18
RED MAX + GUESTS
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
01/04/18
POWER FEST - DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
OFFICINE SONORE - VERCELLI
01/04/18
DESPITE EXILE
THE FACTORY - VERONA