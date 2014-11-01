RIOT V: ecco il video di 'Heart of a Lion'

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29/03/2018 - 18:44 (36 letture)

lux chaos
Giovedì 29 Marzo 2018, 19.56.09
1
Piuttosto che video cosi terrificanti forse sarebbe meglio riprendere la band mentre suona in un garage ....a parte questo, grandi Riot, buona song, sono sempre una solida certezza, speriamo bissino il buon Unleash The Fire
RECENSIONI
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