Allora: il video e la storia dietro sono stupendi, la canzone non è male, mi piacciono molto le soluzioni elettroniche, il ritornello però continua a richiamarmi le canzoni dell'album Ghost Opera e un po' anche di Poetry for the Poisoned, un po' come il precedente singolo. Devo proprio ascoltare tutto il disco per capirci qualcosa in più (e cioè, se mi piace o meno, perché alla fine è quello che mi importa XD).