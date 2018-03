DIMMU BORGIR: disponibile un nuovo video

30/03/2018 - 13:45 (282 letture)



12 Per ora non ci siamo miei cari..comunque aspetto di sentire l'album, magari qualche pezzo che mi piace c'è. Andate troppo piano tesori, dovete accelerare di più eheheh 11 No tino, non è melodia=commerciale. È il modo di farlo che lo rende così. Poi può essere sinfonico all'inverosimile, ma se fatto bene e senza pacchianate allora ok 10 Comunque il pezzo deve essere ascoltato bene perché non immediato come il precedente, comincia come south of heaven poi nel sincopato diventa come i faith no more, insomma il black metal è solo un'etichetta ormai stretta. Sicuramente coraggiosi e non immobili, da notare che ormai a livello di costumi hanno superato i loro maestri (i kiss). 9 me piace. ora aspetto l'album 8 Premetto che non amo il genere sinfonico ma amo i dimmu borgir, quindi ci sta che uno possa amare o odiare un gruppo a prescindere dal genere. Comunque evidentemente il pregiudizio sulla melodia da parte dell'audience metal resiste anche a distanza di trent'anni, cioè più melodia uguale a più commerciale (inteso come dispregiativo ovviamente), viceversa più casino, più cacofonia, più bordello uguale più arte, più elite, più radical chic. Io nel dubbio sto sempre dalla parte della melodia. 7 Non è un fatto di "o li ami, o li odi" ma bensi' di: o ti piace il symphonic o non ti piace il symphonic e suddette commercialate. Sembra che attualmente si siano anche ripresi, ma bisogna vedere all'uscita dl disco 6 I Dimmu Borgir ho li ami o li odi. Non c'è una via di mezzo. Il brano mi intriga. Mi piace già dal primo ascolto. Speriamo nell'album! 5 Questo brano è un insieme di roba, che cerca di mescolare diversi "generi", ma che, a parer mio, non ci riesce affatto. Brano totalmente sconclusionato, secondo me, gli preferisco di gran lunga Interdimensional Summit. 4 Il video è un valore aggiunto al pezzo; più lo sento, più mi intriga. Mi si dia pure del pacchiano, ma già Interdimensional Summit non mi era affatto dispiaciuta; non spero in un grande disco, però con questo singolo le mie aspettative crescono eccome. Preordino. 3 Pezzo incomprensibile, sconclusionato,senza ne capo ne coda, collage per non dire accozzaglia di parti diverse(alcune ridicole altre più interessanti) senza nessuna organicità...speriamo resti caso isolato all'interno del disco. Il primo singolo seppur ruffianissimo mi era paiciuto.. 2 Ragazzi, ecco i DIMMU BORGIR. Atipica, ma dannatamente coinvolgente. Grandi aspettative per "Eonian". 1 Tolto il finale troncato, la trovo bella.