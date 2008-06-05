JONATHAN DAVIS: guarda il video di ''Everyone''

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Stronso marso
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2
Boh, non mi sembra nulla di così diverso da quello sentito con i korn
daniele
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Bravo Jonathan ,mi piace
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21/11/2010
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JONATHAN DAVIS
Il poeta del dolore e della rabbia
 
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