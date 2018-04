ROY KHAN: ascolta un nuovo brano dell'ex-Kamelot

03/04/2018 - 16:01 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Beta non sei l'unica persona che si emoziona con la voce di Roy Khan. L'ho sempre trovata intensa e diversa dal classico stile power moderno. Karevik canta nello stesso stile ma emoziona meno. 3 Santo cielo, che bello. Ascoltare la sua voce è sempre un'esperienza emozionante, almeno per me ** 2 Oddio quanto ci mancavi Roy . Gia dai tempi dei Conception eri un grande,poi coi Kamelot hai fatto robe incredibili. Ti prego ritorna con un album solista! 1 Che bello sentire ancora la sua voce!