MAJESTY: ecco il video di 'Final War'

06/04/18
UNDERØATH
Erase Me
06/04/18
NEBULAE
Carbon
06/04/18
PADDY AND THE RATS
Riot City Outlaws
06/04/18
THE GROTESQUERY
The Lupine Anathema
06/04/18
COLDBONES
Where it All Began
06/04/18
SACHA KORN
Prisoners in my Eyes
06/04/18
CALIBAN
Elements
06/04/18
BLEED FROM WITHIN
Era
06/04/18
MARK DEUTROM
The Value of Decay
06/04/18
SHADYGROVE
In the Heart of Scarlet Wood
05/04/18
ARKHON INFAUSTUS + DEMONOMANCY
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
05/04/18
ANGRA + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
06/04/18
BRAIN DISTILLERS CORPORATION
LEGEND CLUB - MILANO
06/04/18
STRANA OFFICINA + GUEST
TITTY TWISTER - PARMA
06/04/18
NOISE POLLUTION + THE HUMAN TORNADO + DRIVE ME DEAD
DEVILS AREA - SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
06/04/18
GIGANTOMACHIA + GUESTS
JAILBREAK - ROMA
07/04/18
SACHA KORN
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
07/04/18
STRANA OFFICINA + GUEST
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
07/04/18
PERPETUAL FIRE + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
09/04/18
DOWNFALL OF GAIA + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)