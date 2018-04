MEGADETH: a giugno in arrivo 'Killing Is My Business... And Business Is Good - The Final Kill'

07/04/2018 - 06:57 (134 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 QUA C'E' DA PENSARE ALL'ACQUISTO MI SA.... 2 Il punto è: la cover di These boots sarà stuprata come nella versione che ho io che è piena di biiiip oppure finalmente sarà ascoltabile integralmente? 1 Al di là dei facili commenti sul business, questa era una rimasterizzazione più che necessaria! Finalmente! In più ci sono anche le versioni live registrate a fine anni ‘80, sarà mio!