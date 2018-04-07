AGRESSOR: la ristampa di ''Symposium Of Rebirth'' a giugno, ascolta ''Overloaded''

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07/04/2018 - 11:40 (61 letture)

LAMBRUSCORE
Sabato 7 Aprile 2018, 13.54.37
2
Preferisco il primo, Neverending..., comprato anni fa, poi avevo preso anche questo -che è il terzo-, solo che non mi è mai piaciuta la produzione, hanno fatto bene a rimasterizzarlo, secondo me sarà una bomba.
lisablack
Sabato 7 Aprile 2018, 13.36.52
1
Me lo compro..
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