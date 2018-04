AGRESSOR: la ristampa di ''Symposium Of Rebirth'' a giugno, ascolta ''Overloaded''

07/04/2018 - 11:40 (61 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Preferisco il primo, Neverending..., comprato anni fa, poi avevo preso anche questo -che è il terzo-, solo che non mi è mai piaciuta la produzione, hanno fatto bene a rimasterizzarlo, secondo me sarà una bomba. 1 Me lo compro..