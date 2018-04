TRIVIUM: ecco il video di 'Endless Night'

09/04/2018 - 17:54 (132 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Che album incredibile. Spero che facciano anche il video per Beauty In The Sorrow. Quello di Thrown Into The Fire è da pelle d'oca. 3 Sempre interessante leggere commenti così profondi da fans del gruppo: ma che c...o commentate a fare se vi fanno schifo???? Saranno inutili per voi, l'ultimo album spacca alla grande!!!! 2 Gruppo sopravvalutato e non riesco a capirne il motivo. 1 Morire non è un dispiacere. Essere inutili, quello sì è un dispiacere.... Quando si scioglieranno sara' sempre troppo tardi !!!