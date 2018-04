TARJA TURUNEN: annunciato il tour con gli Stratovarius, due date in Italia

11/04/2018 - 19:36 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Non credo ci saranno tagli, negli ultimi anni hanno sempre suonato un'ora e venti, credo rimarranno su quel minutaggio, dando lo stesso spazio a Tarja e facendo anche qualche duetto. Credo che li vedrò per l'ennesima volta! 1 Io spero che il co-headlining non comporti in qualche modo il taglio della setlist degli strato. In attesa di news del nuovo album!