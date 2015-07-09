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12/04/18
SKELETAL REMAINS
Devouring Mortality

13/04/18
WALLS OF BABYLON
A Portrait of Memories

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SETTLE YOUR SCORES
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Welcome To Bonkers

13/04/18
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Suffer to Abuse

13/04/18
WALLACHIA
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13/04/18
COMMANDER
Fatalis (The Unbroken Circle)

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12/04/18
MACHINE HEAD
ORION - ROMA

12/04/18
DEEZ NUTS
LOCANDA ATLANTIDE - ROMA

13/04/18
MACHINE HEAD
LIVE CLUB - TREZZO SULL`ADDA (MI)

13/04/18
DANIEL CAVANAGH
WISHLIST CLUB - ROMA

13/04/18
DEEZ NUTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

13/04/18
NOVELISTS + LANDMVRKS
ARGO 16 - VENEZIA

13/04/18
STILLNESS BLADE + ALLDEAD
TWENTYFOUR - LECCE

13/04/18
LADY REAPER
ZIGGY CLUB - TORINO

14/04/18
NOVELISTS + LANDMVRKS
PUNTE PARTI - PISA

14/04/18
FORGOTTEN TOMB + CARONTE + SELVANS + THRONE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
MISS MAY I: ecco il video di Under Fire
12/04/2018 - 18:46 (26 letture)

RECENSIONI
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07/02/2018
Live Report
MISS MAY I + FIT FOR A KING + VOID OF VISION + CURRENTS
Legend Club, Milano, 01/02/2018
 
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