GHOST: svelati i dettagli ed il primo singolo del nuovo album

13/04/2018 - 07:27 (101 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 la canzone e' convincente, ho appena ordinato la ltd edition 1 trepidante attesa .... il primo ascolto pero' mi ha lasciato un pochino di amaro in bocca. spero non si sia esaurita la magia. certo che il papa/cardinal ballerino non si puo' vedere