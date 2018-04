BONFIRE: ascolta un nuovo brano

13/04/2018 - 11:05 (63 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Minchia! Ma si sono trasformati in un gruppo power metal?!? Sarà tutto così il nuovo album? :-o 1 Questa news, per la portata storica del gruppo, andrebbe messa tra quelle in evidenza