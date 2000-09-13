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14/04/18
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TITTY TWISTER - PARMA
BONFIRE: ascolta un nuovo brano
13/04/2018 - 11:05 (63 letture)

Aceshigh
Venerdì 13 Aprile 2018, 13.09.00
2
Minchia! Ma si sono trasformati in un gruppo power metal?!? Sarà tutto così il nuovo album? :-o
d.r.i.
Venerdì 13 Aprile 2018, 11.35.50
1
Questa news, per la portata storica del gruppo, andrebbe messa tra quelle in evidenza
RECENSIONI
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