GRA: nuova traccia online

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A Portrait of Memories

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13/10/2017
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Bloom, Mezzago (MB), 08/10/2017
11/10/2017
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GRAVE DIGGER
Circolo Colony, Brescia, 07/10/2017
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PENTAGRAM
Init Club, Roma, 03/10/2016
30/01/2016
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IVAN GRAZIANI
Il primo cantautore rock
07/12/2015
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MALEVOLENT CREATION + GRAVE + PENTAGRAM (CHILE)
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30/07/2015
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05/07/2015
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GRAVEYARD (SPA) + BLACK OATH + DECAPITATED CHRIST
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13/10/2014
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19/12/2013
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23/08/2013
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02/06/2013
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SEI NOTE DI PENTAGRAMMA
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26/02/2013
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HOLY GRAIL
Passi da gigante!
17/02/2013
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GRAND MAGUS + ANGEL WITCH + ENFORCER + CARONTE
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11/12/2012
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OPHIS + GRAND SUPREME BLOOD COURT + DESASTER + ROADKILL XIII + SLAUGHTER COMMAND
Ohrakel, Ingolstadt (Monaco di Baviera, Germania), 01/12/2012
30/11/2012
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LE CASE DISCOGRAFICHE
Storia di una scomparsa
23/06/2012
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FATSO JETSON + BONES & COMFORT + MALE DI GRACE
Lo-Fi, Milano, 15/06/2012
29/12/2011
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IL GRANDE LIBRO DELL'HEAVY METAL
La recensione
21/04/2011
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PENTAGRAM + IN SOLITUDE
Bronson Club, Madonna Dell'Albero (RA),17/04/2011
13/04/2011
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ANGRA + KATTAH
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 13/02/2011
08/07/2010
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Il rock non deve morire!
18/12/2009
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NILE + KRISIUN + GRAVE ed altri
Those Whom The Gods Detest Tour 2009
19/02/2009
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17/03/2008
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ROTTING CHRIST + DISGUISED + INGRAVED
Il concerto di Bari
01/04/2007
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