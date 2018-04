RIOT V: ecco il lyric video di 'Messiah'

14/04/2018 - 06:50 (94 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Se non erro già il terzo estratto, ormai per chi cerca di aspettare il disco è sempre più dura, io resisto! Leggevo di una produzione molto diversa dal precedente Unleash... 1 Non male... il riff mi ha fatto pensare a "Thundersteel"